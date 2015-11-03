Разработка векторных изображений

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Закрыт14 заявок279 просмотров

Нужно для порезки на лазере (фанера) придумать простые (сеты) векторные изображения, по типу там зайчиков, котиков и прочих.

Примеры в прикрепленном файле.

цена вопроса?

пишите, договоримся.

9 лет назад
maccen
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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