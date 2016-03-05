Нарисовать три полностраничных слайда для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки141 просмотр

Необходима нарисовать три полностраничных слайда. Слайдыдолжны отражать тематику сайта. На слайдах расположить за ранние подготовленный текст. Выдержать слайды в одном стиле, стиль деловой. По необходимости скорректировать дизайн меню и шапки сайта, чтобы все смотрелось в одном стиле. По всем трем слайдам, сначала нужно нарисовать по два макет на слайд. Потом уже делать в хорошем качестве.

9 лет назад
blaster7
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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