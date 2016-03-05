перевести имеющуюся раствору картинку в вектор.предлагайте ваши цены
Нарисовать три полностраничных слайда для сайта.
Необходима нарисовать три полностраничных слайда. Слайдыдолжны отражать тематику сайта. На слайдах расположить за ранние подготовленный текст. Выдержать слайды в одном стиле, стиль деловой. По необходимости скорректировать дизайн меню и шапки сайта, чтобы все смотрелось в одном стиле. По всем трем слайдам, сначала нужно нарисовать по два макет на слайд. Потом уже делать в хорошем качестве.
Заявки фрилансеров
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