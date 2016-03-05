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Работа с Adobe Photoshop
Необходимы люди, владеющие продвинутыми навыками работы в Adobe Photoshop. Основная задача для данной работы – отделение изображения от фона. Неполная занятость, оплата – почасовая. Кому интересно, просьба выслать свое портфолио, а также пожелания по оплате.
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