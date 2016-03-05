Отрисовка персонажа для игры на основе известной личности

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки234 просмотра

Добрый день, Фрилансеры!

Есть задача по отрисовке персонажа для игры.

Подробнее тут: https://docs.google.com/document/d/1uCn4s5S3gtg2G3HhX_X4qMCuB-6D-R4ot0jcaL2h1do/edit

Присылайте оценку по времени и стоимости.

Портфолио с примером отрисовки человеческого персонажа в заданном стиле - обязательно. 

Иначе - тестовое задание в виде отрисовки скетча заданного персонажа и части детализации.

9 лет назад
geritus
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров