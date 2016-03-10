Перевести имеющуюся растворую картинку в вектор

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Завершен4 заявки181 просмотр

перевести имеющуюся раствору картинку в вектор.предлагайте ваши цены

9 лет назад
kypisait
Татьяна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Дмитрий просто находка!Шикарно справился со сложной задачей. Цена адекватная,общаться крайне приятно,сроки минута в минуту,качество работы на высшем уровне. Определенно буду обращаться еще!Очень рекомендую)
Приятный и надёжный заказчик. Коммуникабельный, хорошо платит и правками не мучает ) Было приятно поработать, буду рад выполнить заказы ещё. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад