Необходимо разработать логотип по предоставленному примеру.
- $50Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Требования кколичеству ключевых слов и длине текста:[/b] · По одному точному вхождению ключевых слов в текст; · По одному-два неточному вхождению ключевых слов в текст; · Длинна текста от 1000 до 2000 символов без знаков препинания. [b]Содержания текста:[/b] Текст пойдет ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требования: • Импорт должен работать по cron на хостинге timeweb • Для каждого файла свой импорт, так-как импорт по каждому файлу отрабатывается в разное время, в разных режимах и с разно периодичностью. • ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим в стандартную форму авторизации Joomla встроить сброс пароля по SMS. Для отправки SMSиспользовать сервис sms.ru. Подробней: · В качестве логина используется номер мобильного телефона, последние 10 цифр без 8. · В форму авторизации добавляем кнопку «Отправить пароль по SMS» при ...Закрыт7 лет назад
- $30
Описание: Написать два скрипта для добавления и обработки данных в форме подачи заявки. Требование: Хорошее знание [b]Joomla 3.6[/b], [b]PHP[/b], [b]MySQL[/b], желательно знание компонента Fabrik.Закрыт7 лет назад
[b][i][u]Задача:[/u][/i][/b] 1) Запрограммировать форму добавления машин в заявку на перевозку груза. 2) Запрограммировать форму выбора перевозчика груза из добавленных машин. [b][i][u]Краткое описание системы: [/u][/i][/b]Система представляет собой диспетчерскую по грузоперевозкам. Каждый пользователь может создать грузоперевозку. Подать заявку на перевозку, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Разработать новый логотип для [b]АРБИ – Архангельский Региональный Бизнес Инкубатор [/b]ТЗ во вложенном. [b]О компании[/b] Центр поддержки предпринимательства ГАУ АО «АРБИ» занимается организацией комплексного и квалифицированного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства на различных этапах их развития, в т.ч. предоставление адресной ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать платежный модуль Яндекс.Деньги для пополнения счета пользователя в Joomla На первой странице модуля должна располагаться форма виджета Яндекс.Деньги, после оплаты данные о платеже должны записаться в несколько таблиц. 1. Пополнения счета пользователя, таблица: [b][i]balance[/i][/b][i], [/i]скрипт должен ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Необходимо в карточку с товаром, подтянуть данные из другойтаблицы. Есть поле где храниться наименование товара оно уникально, по нему ищем данные в другой таблице и выводим эти данные в карточку. PHP код должен быть вставлен в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Примеры задач: 1. Доработка элемента FileUpload, надо настроить или дописать элемент так, что-бы он сохранял файлы на русском языке или конвертировал в транслит, и добавлял уникальный идентификатор в имя файла в режиме Ajaxupload. 2. Исправления глюка в Расширенном поиске для ...Закрыт8 лет назад
Необходимо разработать логотип для Детско-Юношеского Центра. Сначала надо разработать два-три эскиза, после утверждения нарисовать в кривых.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходима нарисовать три полностраничных слайда. Слайдыдолжны отражать тематику сайта. На слайдах расположить за ранние подготовленный текст. Выдержать слайды в одном стиле, стиль деловой. По необходимости скорректировать дизайн меню и шапки сайта, чтобы все смотрелось в одном стиле. ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать импорт и обработку значений из таблицы .xls в базу данных. Данные импортировать надо в одну таблицу, данных порядка 100-200 тысяч строк, поэтому импортировать данные нужно частями, желательно возможность загрузки архива с последующей распаковкой и импортом. Импорт должен работать в ...Базы данных1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется продвижения сайт: tiamo-shop.ru в ТОП-10 по городу Архангельск и Северодвинск, в поисковике яндекс и гугл!Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Собрать данный о товарах с интернет-магазина.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Написать обработку для загрузки первичных данных в нестандартную конфигурацию 1С 8.2Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $20
Нарисовать статически баннер размером: 920х190px на главную страницу сайта. На баннере должно быть отображено: надпись "Городская служба бытового сервиса", телефоны: 47-44-61, 47-44-62 и картинки отвечающие тематики сайта. Баннер должен стоять в место текущей ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Доработать дизайн интернет интим магазина, с учетом собственность текущего шаблона на CMS Joomla. Исходник шаблона предоставлю, нарисован в Artisteer.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Создать парсер, с сайта www.atemi.ru скопировать картинки товара, наименование и описание. Информация нужна в виде эксель таблицы с полями: артикль, наименование, описание, цена, имя картинки и соответственно архив картинок.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад