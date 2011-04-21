blaster7

Александр blaster7

 
43 годаРоссия/Архангельск
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать СЕО тексты в раздел о компании

    [b]Требования кколичеству ключевых слов и длине текста:[/b] · По одному точному вхождению ключевых слов в текст; · По одному-два неточному вхождению ключевых слов в текст; · Длинна текста от 1000 до 2000 символов без знаков препинания. [b]Содержания текста:[/b] Текст пойдет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать импорт нескольких файлов .csv в БД

    Требования:  • Импорт должен работать по cron на хостинге timeweb • Для каждого файла свой импорт, так-как импорт по каждому файлу отрабатывается в разное время, в разных режимах и с разно периодичностью. • ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка формы авторизации.

    Необходим в стандартную форму авторизации Joomla встроить сброс пароля по SMS. Для отправки SMSиспользовать сервис sms.ru. Подробней: ·        В качестве логина используется номер мобильного телефона, последние 10 цифр без 8. ·        В форму авторизации добавляем кнопку «Отправить пароль по SMS» при ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать два PHP скрипта для Joomla! 3.6 компонент Fabrik

    [b][i][u]Задача:[/u][/i][/b] 1) Запрограммировать форму добавления машин в заявку на перевозку груза. 2) Запрограммировать форму выбора перевозчика груза из добавленных машин. [b][i][u]Краткое описание системы: [/u][/i][/b]Система представляет собой диспетчерскую по грузоперевозкам. Каждый пользователь может создать грузоперевозку. Подать заявку на перевозку, ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать логотип

    Разработать новый логотип для [b]АРБИ – Архангельский Региональный Бизнес Инкубатор [/b]ТЗ во вложенном. [b]О компании[/b] Центр поддержки предпринимательства ГАУ АО «АРБИ» занимается организацией комплексного и квалифицированного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства на различных этапах их развития, в т.ч. предоставление адресной ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Платежный модуль Яндекс.Деньги для Joomla

    Необходимо разработать платежный модуль Яндекс.Деньги для пополнения счета пользователя в Joomla На первой странице модуля должна располагаться форма виджета Яндекс.Деньги, после оплаты данные о платеже должны записаться в несколько таблиц. 1. Пополнения счета пользователя, таблица: [b][i]balance[/i][/b][i], [/i]скрипт должен ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP вставка на сайт под управлением Joomla 3.5

    $15

    Необходимо в карточку с товаром, подтянуть данные из другойтаблицы. Есть поле где храниться наименование товара оно уникально, по нему ищем данные в другой таблице и выводим эти данные в карточку. PHP код должен быть вставлен в ...

    PHPJoomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка компонента Fabrik 3 под Joomla 3.5

    Примеры задач: 1. Доработка элемента FileUpload, надо настроить или дописать элемент так, что-бы он сохранял файлы на русском языке или конвертировал в транслит, и добавлял уникальный идентификатор в имя файла в режиме Ajaxupload. 2. Исправления глюка в Расширенном поиске для ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать три полностраничных слайда для сайта.

    Необходима нарисовать три полностраничных слайда. Слайдыдолжны отражать тематику сайта. На слайдах расположить за ранние подготовленный текст. Выдержать слайды в одном стиле, стиль деловой. По необходимости скорректировать дизайн меню и шапки сайта, чтобы все смотрелось в одном стиле. ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP импорт из .xls в таблицу БД с последующей обработкой.

    Необходимо написать импорт и обработку значений из таблицы .xls в базу данных. Данные импортировать надо в одну таблицу, данных порядка 100-200 тысяч строк, поэтому импортировать данные нужно частями, желательно возможность загрузки архива с последующей распаковкой и импортом. Импорт должен работать в ...

    PHP
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать статический баннер 920х190px

    $20

    Нарисовать статически баннер размером: 920х190px на главную страницу сайта. На баннере должно быть отображено: надпись "Городская служба бытового сервиса", телефоны: 47-44-61, 47-44-62 и картинки отвечающие тематики сайта. Баннер должен стоять в место текущей ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Парсер сайта

    $50

    Создать парсер, с сайта www.atemi.ru скопировать картинки товара, наименование и описание. Информация нужна в виде эксель таблицы с полями: артикль, наименование, описание, цена, имя картинки и соответственно архив картинок.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Написать СЕО тексты в раздел о компании
Очень конструктивная и плодотворная работа с Александром. Большое спасибо за проект - обращайтесь! Рекомендую.
Рекомендую автора к сотрудничеству. Написала все очень быстро и качественно!
Ответный отзыв
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Необходимо разработать логотип для Детско-Юношеского Центра.
Приятно работать с Александром! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)
Спасибо за качественную работу, понимание и терпение с Вами очень приятно работать!
Ответный отзыв
4Takta
Сергей 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
PHP импорт из .xls в таблицу БД с последующей обработкой.
Ну просто очень положительный заказчик. ТЗ четко и ясно, оплата даже преждевременно, хорошие пояснения и постоянно на связи что еще надо для успешного выполнения задач. Всем рекомендую и желаю таких заказчиков. Спасибо за работу надеюсь это не последний проект выполненный вместе.
Работа выполнена в срок и в точности с техническим заданием. Код чистый, понятный и отлично документирован. Замечаний по проделанной работе нет. Все выполнено на высоком профессиональном уровне. Буду рад в дальнейшем сотрудничать. Рекомендую Сергея как грамотного и ответственного специалиста.
Ответный отзыв
Tiraska
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$17
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать статический баннер 920х190px
Интересное задание, грамотное указание необходимых изменений и приятное общение. Всё что нужно для успешного сотрудничества и общения. Очень рад.)
Выражаю свою благодарность! Быстро, креативно и качественно сделанная работа!
Ответный отзыв