PHP импорт из .xls в таблицу БД с последующей обработкой.

Необходимо написать импорт и обработку значений из таблицы .xls в базу данных.

Данные импортировать надо в одну таблицу, данных порядка 100-200 тысяч строк, поэтому импортировать данные нужно частями, желательно возможность загрузки архива с последующей распаковкой и импортом. Импорт должен работать в режиме обновления по заданному ключу. Данные импортируются из заданных колонок .xls таблицы в заданные колонки таблицы базы данных.

После импорта данных, необходима обработка значений по формулам и условиям, с распределения их по таблице. Весь импорт и обработка ведется в пределах одной таблицей.