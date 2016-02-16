Нужно адаптировать существующий VBA-макрос транслитерации (рус->lat) для OpenOffice Calc 4.1. Макрос есть (по ссылке), но работал, видимо на более ранних версиях Calc Нужно "заставить" работать на более поздней версии.
Клиентская база для интернет магазина
Здравствуйте.
Интернет магазин подарочных сертификатов ищет человека, который разработает Базу Данных - где будет
вестись Клиентская база.
Я вижу пока что Access. Текущая БД ведется в Экселе.
Готов рассмотреть другие варианты (программа, хост где размещен интернет магазин, crm или др) если действительно будет лучше, удобней и доступно по стоимости
Срок - чем раньше, тем лучше
Что необходимо:
- доступ нескольких пользователей
- защита информации
- резервное копирование
- ограничение пользователя по функциям
- понятность и легкость в осваивании и пользовании
- возможно отчеты
Есть файл с текущей БД и с первичными пожеланиями - готов отправить
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