Клиентская база для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки114 просмотров

Здравствуйте.

Интернет магазин подарочных сертификатов ищет человека, который разработает Базу Данных - где будет

вестись Клиентская база.

Я вижу пока что Access. Текущая БД ведется в Экселе.

Готов рассмотреть другие варианты (программа, хост где размещен интернет магазин, crm или др) если действительно будет лучше, удобней и доступно по стоимости

Срок - чем раньше, тем лучше

Что необходимо:

- доступ нескольких пользователей

- защита информации

- резервное копирование

- ограничение пользователя по функциям

- понятность и легкость в осваивании и пользовании

- возможно отчеты

Есть файл с текущей БД и с первичными пожеланиями - готов отправить

9 лет назад
freshg
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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