Клиентская база для интернет магазина

Здравствуйте.

Интернет магазин подарочных сертификатов ищет человека, который разработает Базу Данных - где будет

вестись Клиентская база.

Я вижу пока что Access. Текущая БД ведется в Экселе.

Готов рассмотреть другие варианты (программа, хост где размещен интернет магазин, crm или др) если действительно будет лучше, удобней и доступно по стоимости

Срок - чем раньше, тем лучше

Что необходимо:

- доступ нескольких пользователей

- защита информации

- резервное копирование

- ограничение пользователя по функциям

- понятность и легкость в осваивании и пользовании

- возможно отчеты

Есть файл с текущей БД и с первичными пожеланиями - готов отправить