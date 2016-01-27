Вытащить данные из программы

Доброго времени суток.

Нужно достать информацию из программы.

Ссылка для скачивания программы: yadi.sk/d/LRNcbC0QjAapv

После скачки и распаковки программа открывается при нажатии на файл "GBCat" (без установки).

Выберите польский язык программы.

В верхнем левом углу, там где написано "filtry i wimiary", в выпадающем списке выбираем вкладку "rownowartosc"

В форме поиска, если ввести значение к примеру "1" – отображается список в виде 3 столбцов (rownowartosc – marka – brak hifi).

Тут установлено ограничение на вывод товаров (только 100 позиций, хотя на самом деле их значительно больше).

Что нужно сделать:

Необходимо ВЫКАЧАТЬ из базы данных всю информацию в EXCEL по трем столбцам "rownowartosc – marka – brak hifi", то есть в таком же порядке, как и отображается в программе.