БД, вызов из главн. БД и меняем на своей странице

Заходя на Даную страницу будет видно левый список( форма1) на позиции "Новая машина".

Нажав на нее будет визвана форма 2(таблица справа "Назва трактору") с

заполненой только левый столбец даных(Это шаблон для всех случаев когда

нажимаем"Новая машина".

Дание он может выбрать из библиотеки даних(Формат ее единтичный что и эта таблица).

Даные которые он получили можно редактировать (нажав редактировать) на страницепользователя, не меняя даные в основной библиотеке.

Даные которые он отредактировал сохраняються в таблице слева под (новая машина), и так далее для любой машины.

При виборе уже имеющегося названия в таблица 1(Назва машин), вызаеться форма которая была

отредактирована раньше, и ее также можно будет редактировать на странице пользователя