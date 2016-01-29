Доброго времени суток. Нужно достать информацию из программы. Ссылка для скачивания программы: yadi.sk/d/LRNcbC0QjAapv После скачки и распаковки программа открывается при нажатии на файл "GBCat" (без установки). Выберите ...
Работа с базой данных
Требуется усидчивый человек для работы с базой данных. Нужно откорректировать расстановку маркеров на карте и добавить описание. Работа не трудная, знаний особых не требует.
Заявки фрилансеров
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