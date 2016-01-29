Парсинг документов MS WORD (doc / docx)

Здравствуйте.

Имеется несколько файлов в формате MS WORD.

В файлах текст определенной структуры, напоминающий идущие друг за другом анкеты.

Документы сформированы путем выгрузки информации из баз данных в документ WORD.

Документы делятся на 2 типа (по лицам и по организациям) - ранее это были 2 связанные базы данных.

Требуется провести парсинг текста в документах и создать из этих анкет базу данных.

Должны быть идентификаторы для дальнейшей связи таблиц.

Возможные форматы выхода: DBF или Excel.

Образцы не публикуются, только по запросу лично претендентам.