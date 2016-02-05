Список областей и городов

Необходимо создать список областей РФ. При выборе определенной области, открывается список городов. Фишка в том, чтобы напротив города, в скобках, отображалась определенная цифра. Цифра - это количество человек в данном городе. И при нажатии на цифру мы попадаем на этот список. И как то процесс добавления человека надо автоматизировать. Например, я, добавляю на сайт человека, указываю из какого он города и при выборе из списка городов, он уже должен высвечиваться. Если в этом городе не было добавлено людей, то он там должен появиться и в скобках цифра (1). Если там были люди, например три человека, то он должен быть четвертым (4). Смысл в том, что я хочу создать базу людей, которые будут оказывать определенные услуги и с помощью списка, человек может найти мастера, который будет находиться ближе территориально к нему.