Заходя на Даную страницу будет видно левый список( форма1) на позиции "Новая машина". Нажав на нее будет визвана форма 2(таблица справа "Назва трактору") с заполненой только левый столбец даных(Это шаблон для всех ...
Список областей и городов
Необходимо создать список областей РФ. При выборе определенной области, открывается список городов. Фишка в том, чтобы напротив города, в скобках, отображалась определенная цифра. Цифра - это количество человек в данном городе. И при нажатии на цифру мы попадаем на этот список. И как то процесс добавления человека надо автоматизировать. Например, я, добавляю на сайт человека, указываю из какого он города и при выборе из списка городов, он уже должен высвечиваться. Если в этом городе не было добавлено людей, то он там должен появиться и в скобках цифра (1). Если там были люди, например три человека, то он должен быть четвертым (4). Смысл в том, что я хочу создать базу людей, которые будут оказывать определенные услуги и с помощью списка, человек может найти мастера, который будет находиться ближе территориально к нему.
Заявки фрилансеров
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