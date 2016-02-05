База данных

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт10 заявок337 просмотров

Добрый день!

Требуется сложная база данных для автозапчастей, размером до 20 млн. записей. Подробнейшее ТЗ есть.

Если интересно, обращайтесь.

P.S. Сразу сообщаю, что оплата только по факту выполнения. 50% когда увижу, что алгоритмы верные и программа работает правильно. Остальное по мере наведения марафета.

9 лет назад
colt11
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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