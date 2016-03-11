есть набросок картинки (то что нужно - во вложении) - надо нормально сделать в фотошопе - в высоком разрешении

есть изображение волка - но оно в низком разрешении - взято на яндекс-картинки

поэтому и нужен дизайнер-художник - что бы от рисовать волка