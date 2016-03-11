Нужен дизайнер - художник

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок176 просмотров

есть набросок картинки (то что нужно - во вложении) - надо нормально сделать в фотошопе - в высоком разрешении

есть изображение волка - но оно в низком разрешении - взято на яндекс-картинки

поэтому и нужен дизайнер-художник - что бы от рисовать волка

9 лет назад
Katerina25
Катерина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$10
1 день
ОЧЕНЬ - понравилось работать с Инной. ОЧЕНЬ!!! Отличная и крайне оперативная работа. Большое спасибо!
Приятно работать с Катериной! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад