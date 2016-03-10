Красивые исторические карты (политические и военные)

Для сайта требуется много политических карт Европы и мира разных столетий по представленному образцу, а так же с разработанным с нуля стилем.

Что нужно отображать на картах – нанесение границ, цветных заливок территорий, стрелок перемещения войск(иногда), сетки городов(один раз) и иконок. Кроме этого карты сражений, военных действий.

Количество карт может быть от 5(минимум) до нескольких десятков, если сработаемся.

Примеры заданий :

- политическая карта Европы 1914 года

- карта завоеваний Александра Македонского

- карта полисов Великой Греции в 300 г до н.э.

- карта-схема Цусимского сражения

Пожалуйста, цену указывайте за 5 карт.

Важно : карты должны иметь в итоге оригинальный дизайн – т.е. эффекты границ, заливок, иконки. а не линии-схемы. нужна рука и воображение художника в первую очередь, а не картографа. Вся информация, которая должна наносится на карты, предоставляется заказчиком.

з.ы. Хотелось бы работать с фрилансером, которому будет интересна сама тема задания (красивые карты, исторические карты, карты сражений). не срочно. оплата сдельная, можно за каждую карту.