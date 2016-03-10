Привет, Для нашего скучненького сайта нужно свежее дыхание! Сайт продает гипсокартонные системы Первую страницу каталога хотим сделать как лэндинг. для этого нужны классные иллюстрации для таких разделов: - гипсокартон - профиль ...
Красивые исторические карты (политические и военные)
Для сайта требуется много политических карт Европы и мира разных столетий по представленному образцу, а так же с разработанным с нуля стилем.
Что нужно отображать на картах – нанесение границ, цветных заливок территорий, стрелок перемещения войск(иногда), сетки городов(один раз) и иконок. Кроме этого карты сражений, военных действий.
Количество карт может быть от 5(минимум) до нескольких десятков, если сработаемся.
Примеры заданий :
- политическая карта Европы 1914 года
- карта завоеваний Александра Македонского
- карта полисов Великой Греции в 300 г до н.э.
- карта-схема Цусимского сражения
Пожалуйста, цену указывайте за 5 карт.
Важно : карты должны иметь в итоге оригинальный дизайн – т.е. эффекты границ, заливок, иконки. а не линии-схемы. нужна рука и воображение художника в первую очередь, а не картографа. Вся информация, которая должна наносится на карты, предоставляется заказчиком.
з.ы. Хотелось бы работать с фрилансером, которому будет интересна сама тема задания (красивые карты, исторические карты, карты сражений). не срочно. оплата сдельная, можно за каждую карту.
Заявки фрилансеров
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