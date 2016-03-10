Привет, Для нашего скучненького сайта нужно свежее дыхание! Сайт продает гипсокартонные системы Первую страницу каталога хотим сделать как лэндинг. для этого нужны классные иллюстрации для таких разделов: - гипсокартон - профиль ...
14 уникальных картинок (желательно карандашом)
Необходимо перерисовать 5 блоков по 2 картинки в верхней части сайта - 10 картинок и 4 картинки к новостям.
Адрес сайта: game-exe.com
Сделать все картинки 350х350.
Заявки фрилансеров
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