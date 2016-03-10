14 уникальных картинок (желательно карандашом)

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Закрыт8 заявок323 просмотра

Необходимо перерисовать 5 блоков по 2 картинки в верхней части сайта - 10 картинок и 4 картинки к новостям. 

Адрес сайта: game-exe.com

Сделать все картинки 350х350.

9 лет назад
Eugene0329
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров