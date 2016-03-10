Нарисовать иконки для плаката

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Закрыт5 заявок216 просмотров

Нужен художник (иллюстратор) так называемый дизайнер иконок. 

Иконки двух видов (цвет и ч/б одни и те же)

Это минииконки диаметров примерно 2см. 70шт.

Работа в паре с основным дизайнером нашей компании.

Связь ТОЛЬКО через почту   или по тел.  Мария

Без портфолио не работаем.

9 лет назад
Mariyagorobets
36 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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