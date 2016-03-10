Создание монограммы

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Закрыт3 заявки194 просмотра

Необходимо нарисовать личную монограмму.

Нужно несколько вариантов.

Один простой: просто красивое переплетение букв.

Второй посложнее: с красивым оформлением рядом

9 лет назад
amster
Максим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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