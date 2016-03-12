Обучающая инфографика выдержанная в корп. стиле

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки147 просмотров

Инфографика о мерах предосторожности при совершении покупок в Интернете путем платежа на кошелек (подробности и черновые наброски предоставим исполнителю ).

Слоган: "Прежде чем платить проверьте и сохраните данные продавца" 

Нужно доходчиво визуализировать 4 шага:

1. Нашли покупателя договорились о сделке

2. Продавец сообщил кошелек для оплаты

3. Не спешите делать оплату, проверьте и сохраните данные владельца кошелька (продавца)

адрес сервиса проверки, акцент внимания покупателя какие данные продавца нужно проверить

4. Если Вас смогли обмануть (Вы сделали оплату на кошелек, а продавец исчез), пишите заявление в полицию по факту мошенничества. 

9 лет назад
chumak-info
Александр 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$10
2 дня
Хорошо отработали без четкого ТЗ. Рекомендую
Приятно работать с Александром! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад