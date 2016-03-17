Трассировка логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки164 просмотра

Уважаемые фрилансеры!

Нужно качественно трассировать логотип в вектор, подготовить файл для резки на плоттере. 

Прошу откликнуться только тех, кто может выполнить работу быстро и качественно.

Файл в приложении.

Благодарю за внимание!

9 лет назад
nordell
48 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад
$10
1 день
Очень быстро и профессионально! Превосходная работа. Рекомендую к сотрудничеству.
Замечательный человек, свое слово держит. Благодарю за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад
#1
Иллюстрации и Рисунки