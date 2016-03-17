Привет, Для нашего скучненького сайта нужно свежее дыхание! Сайт продает гипсокартонные системы Первую страницу каталога хотим сделать как лэндинг. для этого нужны классные иллюстрации для таких разделов: - гипсокартон - профиль ...
Трассировка логотипа
Уважаемые фрилансеры!
Нужно качественно трассировать логотип в вектор, подготовить файл для резки на плоттере.
Прошу откликнуться только тех, кто может выполнить работу быстро и качественно.
Файл в приложении.
Благодарю за внимание!
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