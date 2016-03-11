Нарисовать панно из мрамора в Photoshop

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки242 просмотра

Требуется нарисовать панно из мрамора в фотошопе для распечатки в размере 5 метров на 7 метров в натуральную величину. Все текстуры мрамора соблюсти. Пример изображения прилагается. Изображение то,которое справа на картинке.

9 лет назад
SoloWay3
Алексей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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