Собрать 30 тематических картинок из готовой инфографики

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки219 просмотров

Необходимо из готовой инфографики собрать тематические картинки для сайта. Исполнитель должен иметь большой опыт работы с дизайном и иметь понятия в сочетании цветовых гамм. Опыт работы с фотошопом и иллюстратором. Работа творческая и не требует особых усилий. Набор готовой инфографики очень большой.

Более детальное тз после рассмотрения портфолио и собеседования.

9 лет назад
webportal2015
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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