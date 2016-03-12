Собрать 30 тематических картинок из готовой инфографики

Необходимо из готовой инфографики собрать тематические картинки для сайта. Исполнитель должен иметь большой опыт работы с дизайном и иметь понятия в сочетании цветовых гамм. Опыт работы с фотошопом и иллюстратором. Работа творческая и не требует особых усилий. Набор готовой инфографики очень большой.

Более детальное тз после рассмотрения портфолио и собеседования.