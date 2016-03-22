Отрисовать изображения в векторе

Добрый день, мне нужно красиво отрисовать картинки, которые мы потом будем использовать для создания рекламных материалов (баннер в данном контретном случае). Вот тут показаны картинки http://prnt.sc/a9qh33 (это сценарий баннера), готова предоставить исходники. Надо нарисовать примерно ...