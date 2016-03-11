Добрый день, мне нужно красиво отрисовать картинки, которые мы потом будем использовать для создания рекламных материалов (баннер в данном контретном случае). Вот тут показаны картинки http://prnt.sc/a9qh33 (это сценарий баннера), готова предоставить исходники.

Надо нарисовать примерно то же самое, но "причесать" все. Может, фон подправить, шрифты, сами картинки более изящно сделать. Ну, и все это нужно в векторе

Спасибо!