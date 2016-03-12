Необходимо от рисовать пару простых изображений в векторе. Рисунки изображений прилагаю. С Вас изображение в формате .png и исходный файлы. Всего 4 изображения.
Отрисовать изображение в векторе
Отрисовать изображение в векторе
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