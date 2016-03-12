Требуется иллюстратор в стиле симпсонов.

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Закрыт8 заявок186 просмотров

Требуется иллюстратор в стиле Симпсонов.

Отрисовка одного листа комикса.

Возможно дальнейшее сотрудничество,

Примеры работ, ориентировочную стоимость и контакты.

9 лет назад
insiderman
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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