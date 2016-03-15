Отрисовать ai/psd по jpg файлам

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок218 просмотров

Есть десяток jpg файлов сайта (главная, контакты, статические страницы, внутренние страницы вебмастера/рекламодателя). Необходимо красиво отрисовать ai или psd для дальнейшей верстки.

Файлы передам в работу только исполнителю. Указывайте ориентировочную цену за 1 страницу и сроки.

9 лет назад
weblancer888
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров