weblancer888

Дмитрий Иванченко weblancer888

 
43 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать 1 страницу + 3 шапки

    $50

    Необходимо сверстать одну страницу магазина с товарами + 3 различных шапки. Адаптив + резина. Начать работу нужно сегодня (максимум завтра). Есть подробное ТЗ и макеты.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужен опытный верстальщик. Свой код (не под готовые CMS). Основа всех страниц отрисована в 980 width (должен правильно растягиваться по ширине). Оставьте, пожалуйста, 2-3 ссылки на ваши резиновые верстки которые можно посмотреть онлайн (не скриншоты конечно же). На ...

    JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSjQuery
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта по готовым мокап макетам

    Сайт категории "Рекламные сети". Отрисованы mockup макеты всех страниц. Необходимо создать стильный дизайн по макетам. Если владеете версткой - укажите об этом. Исполнитель определяется по вашим портфолио. Если у вас фикс цена за 1 страницу без ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать ai/psd по jpg файлам

    Есть десяток jpg файлов сайта (главная, контакты, статические страницы, внутренние страницы вебмастера/рекламодателя). Необходимо красиво отрисовать ai или psd для дальнейшей верстки. Файлы передам в работу только исполнителю. Указывайте ориентировочную цену за 1 страницу и сроки.

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт описаний товаров для интернет-магазина

    Необходим рерайт описаний товаров интернет-магазина детской тематики (одежда, игрушки...) !! ТОЛЬКО 100% уникальности по advego !! Оплата за каждую "пачку" (10 / 20 / 50 / 100 ... по вашему желанию) готовых описаний. Только с ОР Указывайте, пожалуйста, цену ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип для интернет-магазина

    $100

    Необходимо создать в векторе логотип для интернет-магазина детских товаров Detkino.com На картинке должен быть изображен счастливый ребенок с неаккуратно одетой на голову короной. Можно использовать до 4х цветов - красный, желтый, черный, белый Примеры короны и счастливого ребенка ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Парсер/граббер для OpenCart

    Необходимо создать парсер/граббер для OpenCart 1.5.2.1 с сайта hotline.ua (несколько разделов, в основном электроника и бытовая техника) Нужно брать только название товара, картинки, характеристики. Детали можем обсудить через ЛС / почту / асю / скайп. Указывайте ориентировочную стоимость. Оплата ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен рерайтер

    Нужен человек на длительный срок для рерайта. Тематика: кино Первое время 3-5 статей/день по 1000-1200 знаков. Дальше - больше. Оплата webmoney Уникальность не ниже 95% Указывайте цену за 1К знаков б/п.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт о работе

    $1000

    Необходимо создать сайт о работе. Каталог вакансий/резюме. Предпочтение тем студиям, которые уже имеют опыт в создании подобных сайтов/каталогов. Полное ТЗ после выбора исполнителя.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать шаблон по примеру

    Добрый день. Нужна помощь человека, который разбирается в ДЛЕ. Необходимо сделать шаблон по примеру одного сайта (графическая часть отсутствует, интересует функционал). Все заинтересовавшиеся пишите в ЛС, там и обсудим цену.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фотогалерея

    Необходимо создать сайт, где пользователи смогут: 1. Иметь страницу вида name.domain.ru - где name имя пользователя 2. Создавать категории/подкатегории 3. Добавлять фотографии 4. Получать различные ссылки на свои фото 5. Комментировать фотографии других пользователей Вообщем полноценный сайт фото галлереи. Есть пример - ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • P2p демон

    Ищу человека который работал с p2p демонами. Необходимо сделать скрипт, которые при получении торрент ссылки, качает файл на сервер и выдает по окончании загрузки ссылку на файл находящийся на сервере. Цены в личку!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Распознавание книг

    Добрый день. Необходимо распознать книги в файн ридере (10й версии). Обучающая литература с картинками. Указывайте цену за 100 страниц. Оплата может происходить после каждой выполненной книги. МИНИМУМ вы должны делать 1 книгу в день!

    Редактирование и Корректура19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
talover
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
25 отзывов(-1)
$50
10 баллов
8 лет назад
Сверстать 1 страницу + 3 шапки
Было приятно поработать с Дмитрием Четкое тз, оплата вовремя , рекомендую
Валерий делает верстку на совесть. Были правки, немало, потому что я очень требовательный к результатам работы и в данном случае результатом я доволен. Огромное спасибо Валерию за проявленное терпение! Можете смело давать на верстку свой проект - работа будет выполнена качественно:)
Ответный отзыв
Draft_Matic
Сергей 
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать логотип для интернет-магазина
Дмитрий отличный заказчик. Четко поставлена задача , всегда на связи при утверждении работы , своевременно внесенная оплата. Приятно было совместно поработать. Буду всегда рад поработать еще совместно. Всем рекомендую как надежного заказчика.
Сергей отличный дизайнер. Получился красивый логотип. Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Парсер/граббер для OpenCart
Отличный заказчик! Работа по полной предоплате, формулировка задачи четкая. Вся необходимая помощь организационного плана была оказана вовремя, общение приятное. Оценка +10!
Работа была выполнена на отлично! Все было сделано быстро и четко. Человек приятен в общении. Мастер своего дела. 10 из 10. Обязательно буду обращаться в дальнейшем:)
Ответный отзыв