weblancer888

Необходимо сверстать одну страницу магазина с товарами + 3 различных шапки. Адаптив + резина. Начать работу нужно сегодня (максимум завтра). Есть подробное ТЗ и макеты.
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен опытный верстальщик. Свой код (не под готовые CMS). Основа всех страниц отрисована в 980 width (должен правильно растягиваться по ширине). Оставьте, пожалуйста, 2-3 ссылки на ваши резиновые верстки которые можно посмотреть онлайн (не скриншоты конечно же). На ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт категории "Рекламные сети". Отрисованы mockup макеты всех страниц. Необходимо создать стильный дизайн по макетам. Если владеете версткой - укажите об этом. Исполнитель определяется по вашим портфолио. Если у вас фикс цена за 1 страницу без ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть десяток jpg файлов сайта (главная, контакты, статические страницы, внутренние страницы вебмастера/рекламодателя). Необходимо красиво отрисовать ai или psd для дальнейшей верстки. Файлы передам в работу только исполнителю. Указывайте ориентировочную цену за 1 страницу и сроки.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим рерайт описаний товаров интернет-магазина детской тематики (одежда, игрушки...) !! ТОЛЬКО 100% уникальности по advego !! Оплата за каждую "пачку" (10 / 20 / 50 / 100 ... по вашему желанию) готовых описаний. Только с ОР Указывайте, пожалуйста, цену ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать дизайн для магазина детских товаров (CMS Prestashop 1,6)Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо создать в векторе логотип для интернет-магазина детских товаров Detkino.com На картинке должен быть изображен счастливый ребенок с неаккуратно одетой на голову короной. Можно использовать до 4х цветов - красный, желтый, черный, белый Примеры короны и счастливого ребенка ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Необходимо создать/скопировать шаблон как на seasonvar, с адаптацией под DLE Указывайте сумму.Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать парсер/граббер для OpenCart 1.5.2.1 с сайта hotline.ua (несколько разделов, в основном электроника и бытовая техника) Нужно брать только название товара, картинки, характеристики. Детали можем обсудить через ЛС / почту / асю / скайп. Указывайте ориентировочную стоимость. Оплата ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен человек на длительный срок для рерайта. Тематика: кино Первое время 3-5 статей/день по 1000-1200 знаков. Дальше - больше. Оплата webmoney Уникальность не ниже 95% Указывайте цену за 1К знаков б/п.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходимо создать сайт о работе. Каталог вакансий/резюме. Предпочтение тем студиям, которые уже имеют опыт в создании подобных сайтов/каталогов. Полное ТЗ после выбора исполнителя.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Нужна помощь человека, который разбирается в ДЛЕ. Необходимо сделать шаблон по примеру одного сайта (графическая часть отсутствует, интересует функционал). Все заинтересовавшиеся пишите в ЛС, там и обсудим цену.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать сайт, где пользователи смогут: 1. Иметь страницу вида name.domain.ru - где name имя пользователя 2. Создавать категории/подкатегории 3. Добавлять фотографии 4. Получать различные ссылки на свои фото 5. Комментировать фотографии других пользователей Вообщем полноценный сайт фото галлереи. Есть пример - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу человека который работал с p2p демонами. Необходимо сделать скрипт, которые при получении торрент ссылки, качает файл на сервер и выдает по окончании загрузки ссылку на файл находящийся на сервере. Цены в личку!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Необходимо распознать книги в файн ридере (10й версии). Обучающая литература с картинками. Указывайте цену за 100 страниц. Оплата может происходить после каждой выполненной книги. МИНИМУМ вы должны делать 1 книгу в день!Редактирование и Корректура19 заявокЗакрыт13 лет назад