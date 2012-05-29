weblancer888

Нужен опытный верстальщик. Свой код (не под готовые CMS). Основа всех страниц отрисована в 980 width (должен правильно растягиваться по ширине). Оставьте, пожалуйста, 2-3 ссылки на ваши резиновые верстки которые можно посмотреть онлайн (не скриншоты конечно же). На ...