Дизайн сайта по готовым мокап макетам

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки210 просмотров

Сайт категории "Рекламные сети". Отрисованы mockup макеты всех страниц. Необходимо создать стильный дизайн по макетам. Если владеете версткой - укажите об этом.

Исполнитель определяется по вашим портфолио. Если у вас фикс цена за 1 страницу без просмотра макета - также указывайте.

9 лет назад
weblancer888
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров