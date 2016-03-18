Разработать Landing Page для сайта itc-life.ru

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок222 просмотра

Необходимо разработать landing page для сайта - itc-life.ru

Требования :

- шаблон на wordpress;

- нравиться шаблон linuxrussia.com

WordPress
9 лет назад
unnfoegiven
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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