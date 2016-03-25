Необходимо создать дизайн сайта. Тематика - сказки.

Нужен дизайн сайта. Тематика - сказки.

Необходим простой минималистичный, оформленный в стиле книги, не перегруженный графическими элементами. При этом сайт не должен содержать прям страницу книги - избитая тема, возможна просто текстура на подложке области просмотра сказки.

Ширина экрана 1000px.

Статический.

Основные цвета:

http://colorscheme.ru/#1bd2NhWs0g0g0

http://colorscheme.ru/#17d2N80sO6q6q

Есть пример страницы для чтения сказки. Его нужно доработать по цветовой схеме.

Основные компоненты:

Шапка: светлые тона, тонкие рамки. Не высокая шапка. До 160px.

В шапке будет логотип, поиск, сворачиваемая панель расширенного поиска, авторизация.

Логотип - репка в своих природных цветах. Салатовый, желто-горчичный, серый. минималистично(контурами)

Простой поиск: ввод текста, кнопка.

Сворачиваемая панель расширенного поиска. Расширенный поиск - просто строка рядом с поиском. При нажатии вываливается вниз рамка где есть текстовые поля для фильтрации: название, автор, список чекбоксов (категории), кнопка найти.

Под шапкой полоса основного меню (до 30px по высоте.)

Названия меню не важны пока что. можно так Пункт 1, пункт2 ... 3, 4, 5.

Далее страница делится на 3 колонки 200px, 600px, 200px

Слева блок категорий. Ширина до 200px высота адаптивная. По нажатию разворачивается категория где показаны подкатегории в кол-ве 5 шт + текст “показать все”.

Главные категории:

Народные сказки, Рускоязычные авторы, Зарубежные авторы.

В Народных подкатегории: Русские, Белорусские, Украинские, Народы Европы, Народы Азии…

Ниже блок рекламы.

Ниже под рекламой блок Популярные сказки. 10шт. Название - Автор. Рейтинг популярности, кол-во просмотров.

По центру на странице Слайдер 600х100px. На слайдере кнопочки влево-вправо. В содержани Название сказки, автор. Популярность, кол-во просмотров. Начало сказки (пара предложений).

Под слайдером Сказка. Есть готовый пример как должен выглядеть этот блок. Его необходимо доработать то цвету.

Справа 200px блок Книги. Список книг партнеров на продажу. Ниже блок рекламы.

В самом низу страницы блок Футер высотой до 100px: логотип, реклама, соцсети.

Слева внизу на странице на пустом месте постоянно видна кнопка ВВЕРХ.