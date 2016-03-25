Здравствуйте, хотели заказать фон к сайту https://raiskiyson.ru Нужна одна большая картинка хорошего качества размером 1920х1080, в идеале должна не терять смысл при обрезке в других разрешениях, цвет должен быть спокойным и не отвлекать от самого ...
Необходимо создать дизайн сайта. Тематика - сказки.
Нужен дизайн сайта. Тематика - сказки.
Необходим простой минималистичный, оформленный в стиле книги, не перегруженный графическими элементами. При этом сайт не должен содержать прям страницу книги - избитая тема, возможна просто текстура на подложке области просмотра сказки.
Ширина экрана 1000px.
Статический.
Основные цвета:
http://colorscheme.ru/#1bd2NhWs0g0g0
http://colorscheme.ru/#17d2N80sO6q6q
Есть пример страницы для чтения сказки. Его нужно доработать по цветовой схеме.
Основные компоненты:
Шапка: светлые тона, тонкие рамки. Не высокая шапка. До 160px.
В шапке будет логотип, поиск, сворачиваемая панель расширенного поиска, авторизация.
Логотип - репка в своих природных цветах. Салатовый, желто-горчичный, серый. минималистично(контурами)
Простой поиск: ввод текста, кнопка.
Сворачиваемая панель расширенного поиска. Расширенный поиск - просто строка рядом с поиском. При нажатии вываливается вниз рамка где есть текстовые поля для фильтрации: название, автор, список чекбоксов (категории), кнопка найти.
Под шапкой полоса основного меню (до 30px по высоте.)
Названия меню не важны пока что. можно так Пункт 1, пункт2 ... 3, 4, 5.
Далее страница делится на 3 колонки 200px, 600px, 200px
Слева блок категорий. Ширина до 200px высота адаптивная. По нажатию разворачивается категория где показаны подкатегории в кол-ве 5 шт + текст “показать все”.
Главные категории:
Народные сказки, Рускоязычные авторы, Зарубежные авторы.
В Народных подкатегории: Русские, Белорусские, Украинские, Народы Европы, Народы Азии…
Ниже блок рекламы.
Ниже под рекламой блок Популярные сказки. 10шт. Название - Автор. Рейтинг популярности, кол-во просмотров.
По центру на странице Слайдер 600х100px. На слайдере кнопочки влево-вправо. В содержани Название сказки, автор. Популярность, кол-во просмотров. Начало сказки (пара предложений).
Под слайдером Сказка. Есть готовый пример как должен выглядеть этот блок. Его необходимо доработать то цвету.
Справа 200px блок Книги. Список книг партнеров на продажу. Ниже блок рекламы.
В самом низу страницы блок Футер высотой до 100px: логотип, реклама, соцсети.
Слева внизу на странице на пустом месте постоянно видна кнопка ВВЕРХ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать качественный и красивый дизайн сайта, ТЗ в приложение, пожалуйста сначала прочитайте ТЗ потом пишите Ваше предложение с указанием цены. Тематика: инвестиционные проекты(HYIP).Завершен9 лет назад
- $7
Добрый день! интернет-магазин запчастей для грузовых автомобилей Клиент просит эскиз главной страницы, только после этого утвердит нашу компанию исполнителем. Тот кто выиграет, будет уже разрабатывать дизайн главной страницы ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
нужен дизайнер и верстальщик для проекта. дизайн-1500р; верстка-1500р; дизайн+верстка-3000р. Срок на дизайн 4 дня и на верску 3 дняДизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. У нас на сайте есть 2 раздела...Оплата и Доставка... Хотелось бы объеденить эти 2 раздела в один Оплата и доставка и офомить в виде инфографики. Вся информация уже есть ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Добрый день Голландское агентство ищет талантливого дизайнера для обновления сайта. По форме - простыня/лендинг. По содержанию презентационный экран с заголовком в плакатном стиле, экран клиентов (логотипы ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно сделать так к примеру как здесь: http://shkafy-kupe-nedorogo.by/ Варианты отделки фасадов мне нужно тоже вырезать шкафы купе так как и здесь 9 шт! Чтобы было красиво!Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $70
Всем доброго дня. Конкурс на современный дизайн интернет-магазина ориентированного на оптовых покупателей. Есть вся нужная информация и уже разработанная схема сайта. Всё приложено к проекту Можно полностью ориентироваться на схему, а можно ...Завершен9 лет назад
Подготовить дизайн сайта для небольшого автосервиса. Нравится сайт http://sto48.ru, нужно делать почти такой же дизайн, только лучше.В приоритете цветовой гаммы: желтый, черный и серые цвета. Для фона подложки лучше использовать не желтый, ...Завершен9 лет назад
Нужен дизайн сайта (сайт будет на ДЛЕ) питомник нем овчарки и сеттеров. Желательны примеры и цена.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт9 лет назад