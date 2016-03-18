Amsterdam Pixels Processor, разработка сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки253 просмотра

Добрый день

Голландское агентство ищет талантливого дизайнера для обновления сайта.

По форме - простыня/лендинг.

По содержанию презентационный экран с заголовком в плакатном стиле, экран клиентов (логотипы Nissan, Strepsils, Nurofen, Nestle, Purina, Hoegaarden, Bud), экран обратной связи.

У нас есть идеи по оформлению презентационного экрана (WebGL интерактив), стучите в скайп 

9 лет назад
LP_FUNKy
40 лет
19 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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