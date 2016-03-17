Дизайн 3D виртуального тура, программирование в Krpano

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Закрытнет заявок164 просмотра

Есть 3D панорамы (360*180) не большого отеля, из них необходимо в Krpano собрать виртуальный тур с индивидуальным фирменным дизайном, интересной панелью управления, нестандартными хотспотами, встроить меню просмотра номеров, встроить например видео в телевизоры, стоящие в номерах, с возможностью включения выключения, встроить в тур фотографии различных предметов интерьера, санузлов и ванных комнат, но самое главное!!! встроить в тур видео/анимацию рецепциониста встречающего гостей и рассказывающего небольшую легенду об отеле и видео/анимацию бармена за стойкой

ресторана, делающего например какой то коктейль.

Пример:http://www.kolor.com/virtual-tours-files/20130626-kolor-chadian-tea-shop/index.html

9 лет назад
4geo
43 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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