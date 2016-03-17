На сайте бежутерии для прекрасной половины, будет установлен div-popup для сбора email адресов взамен на купоны скидки. Которому нужно назначить логику (появления и закрытия) при помощи JS скрипт и сделать несколько разных типов дизайна и ...
Дизайн сайта
Требуется для сайта сделать дизайн главной и внутренних страниц. Всего порядка 5-10 страниц.
Пример главной страницы. http://www.dmlg.ru/service.html#1
Указывайте ссылки на портфолио и обязательно примерную цену
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Для сайта http://translator-school.codiz.net/ 1. Подобрать фон для блока 1, вместо изображения prntscr.com/afxpd6 На фоне не должно быть изображений с фонами Лондона и автобусов – мы не языковая школа – нужно развернуть идею бизнеса: ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо переработать дизайн шаблонов писем для почтовой рассылки интернет-магазина rintintin.ru. Регистрация в интернет-магазинеСпасибо за заказ.Товары специально для вас.Вы забыли товары в корзине.Мы дорожим вами.Цель: Наладить долговременные доверительные отношения с ...Завершен9 лет назад
Нужно нарисовать дизайн. подробное тз покажу в скайпе, пока что жду от вас примеры работ. Про меня: Я прекрасно понимаю что мне надо. У меня есть четкое тз. И доработки не ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен дизайн четырех шаблонов для одного сайта посвященного инвестициям. По ссылке ТЗ с описанием объема работ. От Вас: 1) Внимательно прочитать ТЗ 2) Исходя из прочитанного оценить работу по срокам и ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть главная сайта http://susu.dinamo-pro.ru/ и страница калькулятора http://susu.dinamo-pro.ru/kalkulyator/ Задачи 1. На главной, вместо слайдера поставить урезанную версию калькулятора (страницы http://susu.dinamo-pro.ru/kalkulyator/ не будет, останется только то, что на главной). Очень некрасиво ...Завершен9 лет назад
- $30
нужно сделать более современный дизайн. Подробности в личке цена рассматривается в зависимости от предложений. от исполнителя дополнительные советы-рекомендации по изменению цветов шаблона (меню , кнопки hover и т.п ) рекомендации ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте Необходимо сделать дизайн ресурса с нуля. Это будет портал вакансий для финансового сектора. В начале необходимо будет разработать макет сайта (главная и остальные страницы, после утверждения нарисовать дизайн). Сайт ...Завершен9 лет назад