Дизайн сайта посвященного инвестициям

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки265 просмотров

Нужен дизайн четырех шаблонов для одного сайта посвященного инвестициям.

По ссылке ТЗ с описанием объема работ.

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2) Исходя из прочитанного оценить работу по срокам и цене

3) Объявить цену и сроки

9 лет назад
nelis
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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