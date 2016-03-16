Есть главная сайта http://susu.dinamo-pro.ru/ и страница калькулятора http://susu.dinamo-pro.ru/kalkulyator/ Задачи 1. На главной, вместо слайдера поставить урезанную версию калькулятора (страницы http://susu.dinamo-pro.ru/kalkulyator/ не будет, останется только то, что на главной). Очень некрасиво ...
Дизайн сайта посвященного инвестициям
Нужен дизайн четырех шаблонов для одного сайта посвященного инвестициям.
По ссылке ТЗ с описанием объема работ.
От Вас:
1) Внимательно прочитать ТЗ
2) Исходя из прочитанного оценить работу по срокам и цене
3) Объявить цену и сроки
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