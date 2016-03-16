Интернет магазин

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок239 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн интернет магазина в соответствии с техническим заданием. Бюджет не большой за что я дико извеняюсь, но мы новая компания и только начинаем свой путь) Бюджет не обсуждается

9 лет назад
west25
Антон 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров