Интернет магазин

Задача следующая. Есть исходники в формате .fw Есть ссылка где все исходники: папка: www.sh.wesmir.comhttps://onedrive.live.com/redir?resid=16CDBB66254B282D!119285&authkey=!APlZnNUgtNtwCWI&ithint=folder%2c ВАЖНО!!!! Исходники надо брать последние по дате и один в один как жпг во вложении. Необходимо: ...