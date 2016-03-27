Доработать существующий дизайн сайта

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Завершен20 заявок203 просмотра

Доработать существующий дизайн сайта (мобильная версия + подтянуть огрехи старого сайта). 

Основная работа - это создание макетов для мобильной версии на основе текущего.

9 лет назад
ustasby
Сергей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

sagikani
Саги 
26 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$100
5 дней
все ок
Отличный заказчик, постановка задачи на высоте "кратко и ясно". Умеет ценить время, и всегда готов оплатить внеплановые правки. В общем сотрудничеством очень доволен, рекомендую ;)

Заявки фрилансеров

sagikani
Саги 
26 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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