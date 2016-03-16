Редизайн сервиса поиска и мест отдыха в России

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок97 просмотров

Ищем хорошего, уверенного дизайнера уровня Арт-директора или небольшую команду на редизайн проекта. Создаем новый дизайн учитывающий как новый функционал так и новую концепцию проекта. Сервис посвещен туризму в России, поиску и бронированию мест отдыха, совмещенный информационной составляющей о стране. Нужен здоровый креатив и свежий взгляд, современный UX/UI опыт, учитывающий эмоции людей. Похожие проекты, wikiplanet.ру , turbaza.ру. Наша задача скрестить booking.com и national geographic. Текущие задачи: Изменение главных страниц, проработка новой системы поиска и поисковой выдачи, работа с карточками товара и карточками объектов, и так далее, работа с прототипами. Ищем хорошего исполнителя , с отзывами клиентов. Дадим тестовое задание $. поговорим в скайпе. p.S., начинающим дизам, и прочим менеджерам просьба не откликаться.

9 лет назад
Mprofy
Кирилл 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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