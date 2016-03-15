Необходимо сделать шаблон для битрикса, имеются исходники в psd Сделать верстку и натянуть на битрикс
Разработка дизайна лендинга по продаже земельных участков
Требуется прототипирование и последующая разработка дизайна лендинга по продаже земельных участков. Требуется только дизайн - без вёрстки. Вам даётся информация, вы делаете прототип, утверждаем его, после чего делается дизайн. По блокам - около 6-8 блоков. Если готовы сделать и качественную вёрстку (до 40-45 USD\3000 рублей) - пишите.
Интересно долгосрочное сотрудничество - на очереди не менее 12 лендингов по другим тематикам. Если первая работа будет выполненно качественно, в срок и если сойдемся по цене более плотного сотрудничества - то готовы сразу отдать другие заказы.
Обязательно!!!
Прикрепляйте к заявке уже разработанные Вами лендинги!
Без ссылок на уже сделанные лендинги заявки рассматриваться не будут!
Именно по Вашему портфолио и цене будет сделан выбор исполнителя.
Сотрудничество - только с фрилансерами (веб-студии не интересны!).
Заявки фрилансеров
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