Требуется прототипирование и последующая разработка дизайна лендинга по продаже земельных участков. Требуется только дизайн - без вёрстки. Вам даётся информация, вы делаете прототип, утверждаем его, после чего делается дизайн. По блокам - около 6-8 блоков. Если готовы сделать и качественную вёрстку (до 40-45 USD\3000 рублей) - пишите.

Интересно долгосрочное сотрудничество - на очереди не менее 12 лендингов по другим тематикам. Если первая работа будет выполненно качественно, в срок и если сойдемся по цене более плотного сотрудничества - то готовы сразу отдать другие заказы.

Обязательно!!!

Прикрепляйте к заявке уже разработанные Вами лендинги!

Без ссылок на уже сделанные лендинги заявки рассматриваться не будут!

Именно по Вашему портфолио и цене будет сделан выбор исполнителя.

Сотрудничество - только с фрилансерами (веб-студии не интересны!).