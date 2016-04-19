Здравствуйте нужно сделать пока только главную страницу в виде 1 макета для стационарных компьютеров. В последствии будут доделаны остальные макеты. Дизайн будет адаптивный 1. Логотипа нет. Примерное отображение на прототипе, шрифтыподобрать, чтобы ...
Оформление группы ВК
Всем привет, нужно разработать дизайн группы ВК для магазина тканей.
С внутреннем меню.
Есть подробный бриф как клиент хочет видеть дизайн.
Желающим написать цену, сроки и контакты.
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