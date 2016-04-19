Оформление группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок260 просмотров

Всем привет, нужно разработать  дизайн группы ВК для магазина тканей.

С внутреннем меню. 

Есть подробный бриф как  клиент хочет видеть дизайн. 

Желающим написать  цену, сроки и контакты. 

9 лет назад
Genus
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$30
2 дня
Сделала отличный дизайн для ВК, предложила много вариантов на выбор. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо, было интересно работать над Вашим проектом)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн инвестиционного сайта

    Здравствуйте нужно сделать пока только главную страницу в виде 1 макета для стационарных компьютеров. В последствии будут доделаны остальные макеты. Дизайн будет адаптивный 1. Логотипа нет. Примерное отображение на прототипе, шрифтыподобрать, чтобы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн интернет-каталога заведений города

    Задача: создать дизайн интернет-каталога заведений города. Дизайн должен быть минималистским, современным, функциональным. Прототипы доступны по ссылке - http://397m8c.axshare.com/ Более детальные требования предоставлю позже. Прошу указать стоимость работы (отдельно стоимость главной ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется опытный креативный дизайнер. Выполнить дизайн сайта на 5 страниц. Подробности в скайпе.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн лендинга Натяжные потолки

    $100

    Добрый день. Нужен дизайнер, который сможет отрисовать лендинг по натяжным потолкам. Как пример по уровню посмотрите этот m aste r-s til l.ru (пробелы в имени убрать) Бюджет - 100$

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    Необходимо выполнить дизайн сайта-одностраничника. Бюджет 30 долл. Если не устраивает цена, просьба не беспокоить. Бриф и материалы исполнителю!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перерисовать дизайн с макета

    $15

    Есть макет в жпг во вложении.  Есть фото к нему по ссылке. Есть тексты в .аи. Но их надо сверить с макетами, тк в макетах уже с правками. Нет пиктограмм. Их подобрать. ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Требуется разработать уникальный дизайн для сайта медицинской тематики. Вот примерный макет главной - https://yadi.sk/i/Dd51u6Peq9dUN Верхнее (горизонтальное) меню - https://yadi.sk/i/SWl2aAwxq9dVc Боковое подменю - https://yadi.sk/i/mb6lfWddq9dVu Цветовая гамма как на сайте -http://www.rak-4.ru/ ...

    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    9 лет назад