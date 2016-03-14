Дизайн интернет-каталога заведений города

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт43 заявки284 просмотра

Задача:

создать дизайн интернет-каталога заведений города. Дизайн должен быть минималистским, современным, функциональным.

Прототипы доступны по ссылке - http://397m8c.axshare.com/

Более детальные требования предоставлю позже.

Прошу указать стоимость работы (отдельно стоимость главной страницы и стоимость внутренних страниц сайта) и время выполнения

9 лет назад
ipevgeny
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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