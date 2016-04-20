Дизайн сайта

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Завершен54 заявки309 просмотров

Требуется опытный креативный дизайнер. Выполнить дизайн сайта на 5 страниц.

Подробности в скайпе.

9 лет назад
dmitriidmitriev4
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$110
5 дней
Работали долго, но в основном по моей вине. Задача для исполнителя была новой, он справился он с ней хорошо. Рекомендую!
В целом сотрудничеством доволен, были ньансы, но мы их решили. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад