нужен новый дизайн для сайта http://provista-ag.ru/ пример желаемого дизайна во вложении
Дизайн сайта
Требуется опытный креативный дизайнер. Выполнить дизайн сайта на 5 страниц.
Подробности в скайпе.
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