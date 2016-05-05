Дизайн инвестиционного сайта

Здравствуйте

нужно сделать пока только главную страницу в виде 1 макета для стационарных компьютеров.

В последствии будут доделаны остальные макеты. Дизайн будет адаптивный

1. Логотипа нет. Примерное отображение на прототипе, шрифтыподобрать, чтобы сочеталось с дизайном

2. Анонсы инвестиционных предложение (название, цена, сроки). Это слайдер

3. Почему Курганская область? Здесь будет 12 преимуществ.Активных 4. Остальные скрыты, можно открыть по ссылке "Показать все". http://joxi.ru/v29W36QUG9jlor - примерные преимущества (последние длинные по описанию, будетм сокращать. по размеру ориентируемся на первые)

4. Инвестиционные предложения. Слайдер. Информация для них https://yadi.sk/d/fSAa6HDpm538r

5. Инвестиционнаякарта. Нужно здесь найти и разместить карту Курганской области с районами. При

наведении на район выводить информацию о нем. Типа как тут http://www.1bitcloud.ru/social_map/

6. Истории успеха. Здесь будет информация по проектам, дляпримера можно взять тут https://yadi.sk/d/fSAa6HDpm538r

7. Новости.

8. Подвал. Здесь герб Курганской области, название портала иконтакты

Нравятся стиль сайтов:

http://investinholland.com

http://www.invest.tatarstan.ru/#start

http://spbinvestment.ru

Дизайн должен быть простым, лаконичным, но с изюминкой(чуть-чуть ярких пятен)

пс стоимость и сроки только для этой главной страницы указываем