Задача: создать дизайн интернет-каталога заведений города. Дизайн должен быть минималистским, современным, функциональным. Прототипы доступны по ссылке - http://397m8c.axshare.com/ Более детальные требования предоставлю позже. Прошу указать стоимость работы (отдельно стоимость главной ...
Дизайн инвестиционного сайта
Здравствуйте
нужно сделать пока только главную страницу в виде 1 макета для стационарных компьютеров.
В последствии будут доделаны остальные макеты. Дизайн будет адаптивный
1. Логотипа нет. Примерное отображение на прототипе, шрифтыподобрать, чтобы сочеталось с дизайном
2. Анонсы инвестиционных предложение (название, цена, сроки). Это слайдер
3. Почему Курганская область? Здесь будет 12 преимуществ.Активных 4. Остальные скрыты, можно открыть по ссылке "Показать все". http://joxi.ru/v29W36QUG9jlor - примерные преимущества (последние длинные по описанию, будетм сокращать. по размеру ориентируемся на первые)
4. Инвестиционные предложения. Слайдер. Информация для них https://yadi.sk/d/fSAa6HDpm538r
5. Инвестиционнаякарта. Нужно здесь найти и разместить карту Курганской области с районами. При
наведении на район выводить информацию о нем. Типа как тут http://www.1bitcloud.ru/social_map/
6. Истории успеха. Здесь будет информация по проектам, дляпримера можно взять тут https://yadi.sk/d/fSAa6HDpm538r
7. Новости.
8. Подвал. Здесь герб Курганской области, название портала иконтакты
Нравятся стиль сайтов:
http://www.invest.tatarstan.ru/#start
Дизайн должен быть простым, лаконичным, но с изюминкой(чуть-чуть ярких пятен)
пс стоимость и сроки только для этой главной страницы указываем
Выбранный исполнитель
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