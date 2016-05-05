Дизайн инвестиционного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок308 просмотров

Здравствуйте

нужно сделать пока только главную страницу в виде 1 макета для стационарных компьютеров.

В последствии будут доделаны остальные макеты. Дизайн будет адаптивный

1. Логотипа нет. Примерное отображение на прототипе, шрифтыподобрать, чтобы сочеталось с дизайном

2. Анонсы инвестиционных предложение (название, цена, сроки). Это слайдер

3. Почему Курганская область? Здесь будет 12 преимуществ.Активных 4. Остальные скрыты, можно открыть по ссылке "Показать все". http://joxi.ru/v29W36QUG9jlor  - примерные преимущества (последние длинные по описанию, будетм сокращать. по размеру ориентируемся на первые)

4. Инвестиционные предложения. Слайдер. Информация для них https://yadi.sk/d/fSAa6HDpm538r

5. Инвестиционнаякарта. Нужно здесь найти и  разместить карту Курганской области с районами. При

наведении на район выводить информацию о нем. Типа как тут http://www.1bitcloud.ru/social_map/

6. Истории успеха. Здесь будет информация по проектам, дляпримера можно взять тут https://yadi.sk/d/fSAa6HDpm538r

7. Новости.

8. Подвал. Здесь герб Курганской области, название портала иконтакты

 

Нравятся стиль сайтов:

http://investinholland.com

http://www.invest.tatarstan.ru/#start

http://spbinvestment.ru

 

Дизайн должен быть простым, лаконичным, но с изюминкой(чуть-чуть ярких пятен)

пс стоимость и сроки только для этой главной страницы указываем

 

9 лет назад
Vebstudia
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

speed-motion
Александр 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$100
10 дней
Все отлично, правки вносились оперативно, буду рада и дальше сотрудничать
Адекватный, чётно ставящий задачи и вовремя оплачивающий работу заказчик. Рекомендую. Всегда буду рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

speed-motion
Александр 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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