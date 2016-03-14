Всем привет, нужно разработать дизайн группы ВК для магазина тканей. С внутреннем меню. Есть подробный бриф как клиент хочет видеть дизайн. Желающим написать цену, сроки и контакты.
Отрисовать фон для сайта игровой тематики
Для готового сайта (есть макеты) игровой тематики требуется сделать бэкграунд. В обязательном порядке нужно придумать какого-то мультяшного персонажа, который нужно разместить на БГ.
Соответственно, работа проходит в 2 этапа:
-придумываем персонажа (лучше несколько черновых вариантов)
-рисуем бэкграунд для сайта с этим персонажем
Если работа с нами Вам нравится, продолжаем в дальнейшем рисовать миниатюры к записям на сайте.
Примеры того, что примерно хотелось бы видеть см. в прикрепленных файлах.
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