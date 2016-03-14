Отрисовать фон для сайта игровой тематики

Для готового сайта (есть макеты) игровой тематики требуется сделать бэкграунд. В обязательном порядке нужно придумать какого-то мультяшного персонажа, который нужно разместить на БГ.

Соответственно, работа проходит в 2 этапа:

-придумываем персонажа (лучше несколько черновых вариантов)

-рисуем бэкграунд для сайта с этим персонажем

Если работа с нами Вам нравится, продолжаем в дальнейшем рисовать миниатюры к записям на сайте.

Примеры того, что примерно хотелось бы видеть см. в прикрепленных файлах.