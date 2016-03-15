ТЗ в файле. Есть логотип, скину претендентам.
Нужно сделать шаблон сайта в psd
Нужно изменить дизайн сайта http://industrial-all.ru/. Есть готовое ТЗ.
Заявки фрилансеров
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