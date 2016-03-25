Разработка дизайна лендинга по юрид. тематики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки230 просмотров

Опыт разработки лендингов с примерами обязателен. От Вас цена и сроки.

Желтым маркером выделены названия возможных блоков, текст - их наполнение.

9 лет назад
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

marbag
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$43
3 дня
Быстро сделала макет, и так же быстро вносила правки. Надеюсь, еще посотрудничаем!
Предоставленное ТЗ было четким и понятным, быстрый отклик на вопросы, корректная коммуникация. Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

marbag
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад