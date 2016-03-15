Необходимо сделать шаблон для битрикса, имеются исходники в psd Сделать верстку и натянуть на битрикс
Шаблон для Joomla+Virtuemart
Сделан дизайн в psd, сделана верстка по нему. Нужно под Joomla! 3.4.8 и VirtueMart 3.0.12
сделать шаблон.
Верстка вот - http://milovan.ru/veselin/verstka/
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