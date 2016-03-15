Шаблон для Joomla+Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка138 просмотров

Сделан дизайн в psd, сделана верстка по нему. Нужно под Joomla! 3.4.8 и VirtueMart 3.0.12  

сделать шаблон.

Верстка вот - http://milovan.ru/veselin/verstka/

Joomla
9 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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