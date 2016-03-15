Шапка сайта

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Закрыт9 заявок190 просмотров

тз прикреплено

лого будет предоставлено отдельно

шаблон сайта ссылка в тз 

Пишите, пожалуйста, сразу цену 

Оплата на qiwi строго по факту.

В лс не пишите, не отвечаю

9 лет назад
StraightWeb
Алексей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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