Нужен макет сайта в псд.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок292 просмотра

Тема: ремонт ванной комнаты, сантехнические работы, укладка плитки.

Нужен адаптивный, современный дизайн с малым весом, с базовой оптимизацией, чтобы хорошо отображался как на больших, так и мелких мониторах. В макете должны быть реализованы: слайдер 640 на 480, на видном месте должны быть перечень услуг, указанных в теме, и контакты: 2 номера телефона и фраза на связи с 9 до 21 без выходных; горизонтальное меню в 6 кнопок: домашняя-в виде домика, наши работы, о нас, цены, контакты и отзывы. Боковая колонка около 30 % и контент 70%.  В боковой колонке раздел: о ремонте и несколько ссылок №"1,№"2 и т.д. Насчет футера не определился: стоит ли дублировать меню или нет? ,копирайты. Шрифты, ссылки и текст должны быть рассчитаны на человека с плохим зрением. Остальное в режиме обсуждения.

9 лет назад
sergunyaha
Парфёнов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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